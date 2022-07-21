Лавров примет участие во встрече глав МИД ШОС 28—29 июля

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 28—29 июля посетит Ташкент, чтобы принять там участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Лавров примет участие во встрече глав МИД ШОС 28—29 июля
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«28—29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Ташкенте», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавил, что на заседании планируется обсудить предстоящую встречу глав государств, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что все восемь стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в сентябрьском саммите в Самарканде.

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