Лавров примет участие во встрече глав МИД ШОС 28—29 июля
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«28—29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Ташкенте», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она добавил, что на заседании планируется обсудить предстоящую встречу глав государств, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Ранее сообщалось, что все восемь стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в сентябрьском саммите в Самарканде.