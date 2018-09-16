Фестиваль креативных индустрий G8 анонсировал офлайн-программу

4 и 5 октября фестиваль креативных индустрий G8 откроет тематические секции и мастер-классы на территории креативных кластеров Москвы FLACON и «Хлебозавод». Тема фестиваля в этом году — междисциплинарность. В условиях современного рынка и культуры строгих границ между креативными индустриями не существует: лучшие проекты появляются на пересечении моды и разработки, стратегии и дизайна, кино и рекламы. G8 манифестирует сплочение креативных индустрий через заимствование опыта, подходов, трендов, инструментов и практик.

День первый: «Креативное образование»

Дата и время: 4 октября, 10:00 — 18:30

Площадка: «Хлебозавод» и FLACON

Как понять, какая школа не только профессионально полезна, но и соответствует вашим ценностям? 20 ключевых российских школ дополнительного офлайн- и онлайн-образования в сфере креативных индустрий и креативного мышления впервые соберутся на одной площадке, чтобы продемонстрировать свои возможности. Гости фестиваля смогут познакомиться с их основателями и преподавателями, выпускниками и студентами, а также пообщаться с работодателями, которые расскажут о существующей нехватке ресурсов в разных сферах.

В числе спикеров первого дня: Мария Голованивская («Хороший текст»), Людмила Норсоян (Fashion Factory), Иван Нефедьев (Why42), Елизавета Мартынова (Школа девелопера), Дмитрий Абрамов (PechaKucha Night Moscow и CreativeMornings Moscow), Алексей Николаев (InSimple), Наташа Файбисович («Среда Обучения»), Ветас Разносторонний (Creative Happens), Илья Ромашко (Gogol School), Антон Маскелиаде (Школа Маскелиаде), Екатерина Черкес-заде (Universal University), Иван Дьяченко (ИКРА), Кирилл Анастасин (Innubis) и др.

Все выступления будут построены в формате открытых интерактивных дискуссий, лекций и мастер-классов.

День второй: «Креативные практики»

Дата и время: 5 октября, 09:50 — 20:00

Площадка: «Хлебозавод» и FLACON

Во второй день фестиваля откроют двери пять тематических залов: «Креативные практики» (Бойлерная), «Дизайн» (Ангар, организатор — Mail.ru Group), «Уличная культура и мода» («Спейс», организатор — Faces&Laces), «Медиа и блогеры» («Куб»), «Мастер-классы» («Кампус»).

Гости и спикеры будут совместно разрабатывать новые подходы к решению проблем в бизнесе и творчестве, узнают о самых прогрессивных международных практиках в сфере креативной экономики, научатся создавать проекты на стыке индустрий, используя практический опыт и интерактивные форматы: мастер-классы, дебаты, дискуссии, перформансы и тимбилдинги. Среди спикеров и кураторов второго дня — ведущие зарубежные и российские креативные директора, предприниматели, учёные, режиссёры, дизайнеры, разработчики, журналисты и блогеры.

Мастер-классы проведут архитектор Борис Бернаскони, креативный директор Ogilvy UK Ноэль Хамильтон, основательMediaMonks Уэсли Тер Хар, директор портала Sports.ru Дмитрий Навоша, креативный директорAlmapBBDO и обладатель 60 «Каннских львов» Марко Джанелли, главный управляющий по бренд- и маркетинг-стратегии SapientRazorfish Даррен Макколл, директор по маркетингу «Мосигры» Сергей Абдульманов и др.

Федор Елютин расскажет о том, как создавать иммерсивный театр, Василий Волчок — об опыте развития fashion-бренда, учредитель и бренд-директорDepartáment New&Wow Marketing Павел Недостоев — о гибридизации event-индустрии, Наири Симонян, организатор фестиваля Synthposium, — о том, что объединяет инженеров, художников и музыкантов.

Вечером 5 октября состоится церемония награждения победителей — G8 Awards.

Посмотреть полную программу фестиваля можно по адресу: https://2018.ggggggggfest.com/ru/reports

Билет на фестиваль можно купить здесь: https://digitalevent.timepad.ru/event/719669/

Организатор фестиваля —креативное агентствоRed Keds.

Спонсоры фестиваля — Ahmad Tea, Яндекс Дзен.

Что было на фестивале в прошлом году.

G8 — это фестиваль, где появляются технологические инновации, эксперименты, творческие продукты на пересечении рекламы, дизайна, кино, моды, музыки, телевидения и видеоигр. G8 собирает бизнес-сообщество для обмена опытом, нетворкинга, вдохновения и коллабораций.