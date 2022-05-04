Аналитик Янбулатов высказался о безопасности точек доступа Wi-Fi в аэропортах

Аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов высказался о безопасности точек доступа Wi-Fi в аэропортах.

«Злоумышленник в аэропорту может использовать незащищённые общественные точки доступа Wi-Fi для сниффинга. Сниффинг — это перехват трафика от пользователей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, не стоит посещать страницы банков, соцсети и другие сайты с конфиденциальной или личной информацией, пользуясь публичным Wi-Fi в аэропорту.

Янбулатов пояснил, что такими подключениями особенно рискованно пользоваться в аэропортах, так как там высокая концентрация людей.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.