В Иркутске локализовали пожар в офисном здании

В Иркутске локализовали пожар в офисном здании на площади порядка 450 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

РИА Новости

«В 00:32 по местному времени (19:32 мск) пожар локализован», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось о возгорании офисного здания в Иркутске. В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.