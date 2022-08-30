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Мишустин пообещал беспрецедентное финансирование на развитие российской микроэлектроники

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Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал беспрецедентное финансирование на развитие российской микроэлектроники.

Что он сказал на технологической сессии по электронике.

«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и (способы. — RT) их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно «длинное», на восемь лет мы сделали планы», — цитирует его ТАСС.

Ранее, по информации ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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