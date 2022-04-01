Russia Beyond продлил приём заявок на участие в конкурсе «Россия: 85 приключений»

Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, продлило до 15 августа сроки приёма работ для проекта «Россия: 85 приключений», в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны. Победителями станут авторы десяти лучших работ.

В рамках проекта редакция Russia Beyond снимает и публикует ролики о региональных приключениях в России. Часть роликов уже доступна на сайте https://85adventures.rbth.com, а также в аккаунте проекта в соцсети VK.

«Мы уже опубликовали приключения более чем из половины регионов России. Среди них, например, есть прогулка с опытным гидом по самым большим в мире Васюганским болотам в Томской области. Или дозор со стрельцами по самой большой крепости в России — Смоленской. А как вам заезд на сноубордах по барханам Чарских песков в Забайкальском крае?» — говорит главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

Кроме того, в соцсетях запущен челлендж #85приключений. Любой желающий сможет пополнить коллекцию историй рассказом об особенностях своего региона — от уникальной природы до гастрономических традиций. Для этого нужно опубликовать своё видео с хештегом #85приключений до 15 августа 2022 года.

После завершения приёма работ будут выбраны десять лучших приключений, а итогом проекта станет документальный фильм о России.

Генеральным партнёром проекта «Россия: 85 приключений» стало Министерство культуры России. Также партнёрами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания «Автодор», РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект «Это моя земля».

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