Проект RT к 75-летию Победы выиграл золото премии Epica Awards

Масштабный документальный соцмедиапроект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевал золото престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards.

Проект RT получил золотую награду в категории «Социальные сети» (Social Networks). #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. Проект уже получил международные награды Webby Awards, Epica Awards, Promax Awards, Cresta Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday, New York Festivals и другие.

В своей категории #СтраницыПобеды обошли работы таких мировых брендов, как Amazon, Heinz, Burger King и других.

Креативные проекты RT ранее завоевали семь наград Epica Awards. В прошлом году золото, серебро и бронзу получили «Бесконечное письмо» в Instagram, документальный VR-фильм «Уроки Аушвица» и видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации». В 2019 году серебра была удостоена AR-книга проекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности. Кроме того, проект #1917LIVE выиграл три бронзы в 2017 и 2018 годах.

Epica Awards — престижная награда в области рекламы, дизайна и маркетинга, основанная в 1987 году. В жюри премии входят представители более 200 изданий и онлайн-порталов со всего мира, в том числе Forbes, Business Insider, Adweek, PR Week, AdIndex, The Drum, The Globe & Mail и других.