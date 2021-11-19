RT завоевал девять наград Promax Global Excellence Awards, в том числе четыре золота

Проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, и дипфейк-ролик телеканала с Дональдом Трампом завоевали четыре золотые медали Promax Global Excellence Awards 2021 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна. Всего телеканал получил девять наград.

Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году награждён золотом в категории «Самые забавные промо: Более 60 секунд» и серебром в номинации «Новости: Промо освещения выборов». Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах.

Ролик «Без ума от RT» — обладатель бронзовой награды Promax Global Awards. Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На «приёме у специалистов» оказались Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с использованием технологии «дипфейк».

Промо освещения выборов в США в 2020 году получило бронзу в категории «Новости: Лучшее открывающее промо программы».

Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завоевал золото в номинации «Лучшее использование соцсетей для продвижения программы» и серебро в категории «Лучший серийный контент в соцсетях». #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Соцмедиапроект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, удостоен золота («Лучший серийный контент в соцсетях») и серебра («Лучшее использование соцсетей для продвижения программы»). «Бесконечное письмо» сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» — победитель в категории «Лучшие технические инновации: Цифровые платформы». В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

Международная ассоциация Promax — учредитель серии крупнейших и наиболее престижных премий в области телевизионного промо, маркетинга и дизайна.