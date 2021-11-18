Проекты RT к 75-летию Победы и дипфейк-промо к выборам в США завоевали награды премии Lovie Awards

Телеканал RT завоевал девять наград европейской премии Lovie Awards, которая отмечает самые выдающиеся вебсайты, рекламные проекты, мобильные приложения, социальные сети. Семь призов были вручены по решению профессионального жюри, ещё в двух номинациях RT победил по итогам зрительского голосования The People's Lovie.

Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил серебро в категории «Социальный контент: Эксперимент и инновации» (Social — Experimental & Innovation) и бронзу в категории «Социальный контент: Образовательная серия» (Social — Education & Discovery Series). #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году получил бронзу в категории «Видео: Экспериментальное и необычное» (Video — Experimental & Weird). Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах.

Кроме того, проект Maffick Media и медиаплатформа Redfish видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, получили в общей сложности одну серебряную и три бронзовые награды. Проект Redfish также одержал победу в двух категориях по итогам зрительского голосования.

Lovie Awards — одна из наиболее престижных европейских премий, в рамках которой члены Международной академии цифровых искусств и технологий (IADAS) выбирают обладателей золотой, серебряной и бронзовой наград. Также интернет-пользователи выбирают победителя, который получает приз People’s Lovie Award.