Проекты RT к 75-летию Победы и дипфейк-промо к выборам в США завоевали награды премии Lovie Awards

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Телеканал RT завоевал девять наград европейской премии Lovie Awards, которая отмечает самые выдающиеся вебсайты, рекламные проекты, мобильные приложения, социальные сети. Семь призов были вручены по решению профессионального жюри, ещё в двух номинациях RT победил по итогам зрительского голосования The People's Lovie.
Проекты RT к 75-летию Победы и дипфейк-промо к выборам в США завоевали награды премии Lovie Awards
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Масштабный исторический проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, получил серебро в категории «Социальный контент: Эксперимент и инновации» (Social — Experimental & Innovation) и бронзу в категории «Социальный контент: Образовательная серия» (Social — Education & Discovery Series). #СтраницыПобеды рассказывают историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Дипфейк-ролик RT к выборам президента США в 2020 году получил бронзу в категории «Видео: Экспериментальное и необычное» (Video — Experimental & Weird). Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах.

Кроме того, проект Maffick Media и медиаплатформа Redfish видеоагентства Ruptly, входящего в телесеть RT, получили в общей сложности одну серебряную и три бронзовые награды. Проект Redfish также одержал победу в двух категориях по итогам зрительского голосования.

Lovie Awards — одна из наиболее престижных европейских премий, в рамках которой члены Международной академии цифровых искусств и технологий (IADAS) выбирают обладателей золотой, серебряной и бронзовой наград. Также интернет-пользователи выбирают победителя, который получает приз People’s Lovie Award.

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