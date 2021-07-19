RT на испанском запустил вещание в пакете одного из крупнейших ТВ-операторов Колумбии Claro

Телеканал RT на испанском расширил своё присутствие в Колумбии, запустив HD-вещание в пакете Claro — одного из крупнейших операторов платного телевидения страны. Доступ к телеканалу получили более 2,5 млн абонентов Claro в Колумбии.

«За годы вещания наш канал завоевал признание латиноамериканских зрителей. Благодаря запуску в пакете Claro жители Колумбии смогут смотреть новости, программы и документальные фильмы RT в высоком качестве», — сказала руководитель RT на испанском Виктория Воронцова.

«Мы можем предложить клиентам новые возможности нашего телевизионного сервиса. Это сотрудничество обеспечит более широкий выбор программ как нашей аудитории, так и русскоязычным зрителям», — заявил менеджер по продукции Claro Родриго Маркес.

По данным исследования Ipsos, RT вошёл в топ-5 самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обходит по посещаемости BBC Mundo, а также испаноязычные версии Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb). На YouTube RT en Español — №1 среди всех новостных телеканалов, вещающих на испанском языке; по числу просмотров и подписчиков обходит испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR. В Facebook RT en Español — самый популярный новостной портал на испанском языке; по числу подписчиков опережает CNN.

На время чемпионата мира по футболу — 2018 в России к команде RT присоединился знаменитый колумбийский футболист Карлос Вальдеррама, который рассказывал о событиях турнира. Говоря о сотрудничестве с RT, Вальдеррама отметил: «Это прекрасная возможность и непростая задача. Для меня это шанс поделиться радостью, тем, как её ощущаем мы, колумбийцы». С 2018 года на RT выходит программа бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа.

Запуск телеканала RT на испанском в 2009 году был отмечен номинацией на британскую премию Broadcast Digital Awards. RT на испанском языке стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины, Венесуэлы и Кубы, получив доступ к общенациональным аудиториям. Телеканал доступен на платформе Izzi Telecom в Мексике, а также в пакете одного из крупнейших операторов страны — Dish. RT запустил вещание на базе оператора Movistar в Перу и Cabletica в Коста-Рике. В общей сложности RT на испанском транслируют более 1000 операторов платного телевидения в Испании, странах Латинской Америки и США.

Claro — телекоммуникационная компания, которая имеет самую большую зону покрытия в Колумбии.