Документальный телеканал RTД отмечает 10 лет в эфире

Круглосуточный документальный канал RTД отмечает 10 лет с момента первого выхода в эфир. Старт телеканалу в июне 2011 года дал Дмитрий Медведев. За годы вещания RTД выпустил более 800 документальных фильмов и около 1000 эпизодов сериалов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

«Уже десять лет мы показываем кино — о глобальных проблемах земного шара и судьбах отдельных людей. Телеканал, который в первые годы вещания рассказывал о России, сегодня охватывает весь мир. Съёмочные группы RTД побывали в самых далёких уголках земли. Несмотря на риск, они привозят истории, о которых стоит рассказывать», — говорит руководитель RTД Екатерина Яковлева.

В 2020 году американские спецслужбы подвергли многочасовому допросу корреспондента RT Константина Рожкова, который прилетел в США для съёмок документального фильма о ситуации в стране в преддверии президентских выборов. Лента «Выборы на фоне протеста» рассказывает об американских радикальных группах.

Общественный резонанс вызвали документальные фильмы RTД, посвящённые правам женщин в Афганистане и Киргизии, — «Кабульские зеркала» и «Невесты поневоле».

За годы вещания RTД завоевал более 40 престижных международных наград. В 2021 году золота New York Festivals была удостоена лента «Кодокуши. Одинокая смерть». Фильм рассказывает о современной Японии, где растёт число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве. Ранее высшие награды фестиваля получили документальный фильм «Дети Сирии. Воспитанные войной», лента «H2нОль» и «Кровная месть» — о древнем обычае на современном Кавказе.

В 2019 году фильм «Свои чужие дети» о российском благотворительном фонде «Дорога жизни» был удостоен сертификата Highly commended в финале премии Ассоциации международного вещания AIB Awards.

В июне 2021 года RTД представил свои работы в «Старт Хабе на Красном Октябре» в Москве. Первым зрители увидели фильм «Дикие и свободные», снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Лента посвящена сотрудникам фонда, работающим для сохранения редких и исчезающих видов животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

Документальный канал RTД доступен в спутниковых и кабельных сетях в России и за рубежом. Крупнейшие российские операторы, транслирующие RTД, — «Триколор ТВ», НТВ Плюс, АКАДО Телеком, Ростелеком, «Билайн», МГТС. Фильмы RTД также доступны на сайте doc.rt.com.