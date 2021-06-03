Министерство культуры РФ стало генеральным партнёром проекта RT «Россия: 85 приключений»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Россия: 85 приключений». Проект реализует онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT. Соглашение подписано 3 июня на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

В проекте «Россия: 85 приключений» Russia Beyond соберёт «коллекцию» приключений, которые можно пережить в каждом из 85 регионов страны. В соцсетях также будет запущен челлендж «#85приключений». Любой желающий сможет пополнить библиотеку рассказом об особенностях своего региона: от уникальной природы до гастрономических традиций. Итогом проекта станет список самых захватывающих историй, а также документальный фильм о России.

«У каждого из нас есть малая родина, о которой хочется рассказывать новым друзьям и знакомым. Наш проект соберёт лучшие истории со всей России. Благодарим Министерство культуры за поддержку», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Министерство культуры РФ, в качестве генерального партнёра, способствует продвижению проекта RT, а также привлечёт к участию музеи, концертные площадки и культурные организации.

«Благодарим коллег за прекрасную возможность вместе работать над проектом «Россия: 85 приключений». Во многих регионах страны созданы прекрасные условия для развития внутреннего туризма, а центрами притяжения становятся наши федеральные учреждения культуры с их разнообразными культурно-просветительскими проектами, фестивалями, праздниками, концертами и постановками», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Проект «Россия: 85 приключений» стартует летом 2021 года. Ролики о приключениях, снятые редакцией, а также лучшие из видео пользователей будут опубликованы в соцсетях и на сайте Russia Beyond.

Russia Beyond — онлайн-медиа о России для международной аудитории, входящее в группу проектов RT. Russia Beyond рассказывает об истории России, культуре, обществе, науке, образовании и русском языке. Каждый месяц сайты проекта посещают около 5 млн человек, а охват в соцсетях достигает 90 млн пользователей. Материалы издания выходят на 14 языках.