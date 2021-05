RT стал победителем интернет-Оскара Webby Awards с проектом к 75-летию Победы

Проект RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне #СтраницыПобеды: «Бесконечное письмо» завоевал высшую награду Webby Awards — престижной международной премии, отмечающей наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере. За проект RT проголосовали члены Международной академии цифровых искусств и наук (IADAS, International Academy of Digital Arts and Sciences). RT опередил проект FRONTLINE, выходящий на канале PBS (США), телеканал RTVE (Испания), Национальную галерею искусства (Вашингтон, США) и другие компании.

«Премия Webby Awards по праву считается самой престижной digital-премией мира. Получить высшую награду от Академии — это большой успех, которым мы гордимся и поздравляем наших художников, коллег и партнёров — всех, кто работал над проектом и поддерживал нас», — сказал креативный директор RT, автор идеи проекта #СтраницыПобеды Кирилл Карнович-Валуа.

Главной награды Webby Awards в номинации «Социальные сети: Лучшее использование Stories» (Social / Features: Best Use of Stories) было удостоено «Бесконечное письмо» в Instagram. Проект, созданный в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

«Бесконечное письмо» создано в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. #СтраницыПобеды уже получили международные награды The Drum Awards for Online Media, ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.

Ранее RT неоднократно становился обладателем Webby Awards по результатам голосования зрителей. В 2020 году награду в двух номинациях получил документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица». RT возглавил список компаний, благодаря победам которых Россия впервые вошла в рейтинг самых успешных стран в диджитал-сфере по итогам года (International Webby Winner Index). В 2018 году премию завоевал проект телеканала RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени». В 2016 году победу одержала группа digital-проектов RT.

Webby Awards — «самая почётная премия в области интернета», по мнению The New York Times, — ежегодно отмечает лучшие в мире диджитал-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях. В состав Международной академии цифровых искусств и наук (IADAS), оценивающей работы, входят профессионалы веб- и медиарынка. В этом году было подано свыше 13 тысяч работ со всего мира. Среди победителей в том числе американские исполнители Кэти Перри, Фарелл Уильямс, британский актёр и телеведущий Джеймс Корден и американский актер Дуэйн Джонсон.