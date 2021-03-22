RT вышел в финал премии Shorty Awards в 14 категориях

Телеканал RT стал финалистом в 14 категориях Shorty Awards — престижной премии, вручаемой за достижения в социальных сетях. На высшую награду претендуют проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также видеоагентство Ruptly и соцмедиапроекты Maffick и Redfish. Работы RT также будут бороться за звание лучших в зрительском голосовании.

Документальный проект RT #СтраницыПобеды вышел в финал в категориях «Локальная кампания» (Local Campaign) и «Образование» (Education). #СтраницыПобеды рассказывают историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Проект RT «Бесконечное письмо», сочетающий строки фронтовых писем и иллюстрации к ним, номинирован в категориях «Социальная кампания» (Social Good Campaign), «Художественное руководство» (Art Direction), «Лучшее использование Instagram» (Best Use of Instagram), «Лучшее использование сториз в Instagram» (Best Use of Instagram Stories) и «Повествование» (Storytelling). «Бесконечное письмо» создано в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым.

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» вышла в финал в категориях «Виртуальная реальность» (Virtual Reality), «Короткое видео» (Short Form Video), и «Анимация» (Animations). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

Серия анимированных фотографий времён войны «Ожившие кадры», созданная в рамках проекта #СтраницыПобеды, претендует на победу в категории «Изображения» (Images).

Ruptly, международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT, вышло в финал в категории «Освещение события в прямом эфире» (Live Event Coverage). Агентство вело прямые трансляции из Бейрута, где в августе 2020 года произошёл мощный взрыв.

Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, номинирована в категории «Лучшее использование видео в Instagram» (Best Use of Instagram Video). Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам.

Соцмедиапроект Ruptly Waste-Ed (Maffick) — финалист в категории «Присутствие в Instagram» (Instagram Presence).

Зрительское голосование продлится до 31 марта на сайте премии — https://shortyawards.com/.

Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2021 году премия вручается в 13-й раз.