Ruptly, RT France и документальный фильм RT вышли в финал премии AIB

Мультимедийное агентство Ruptly вышло в финал в категории «Новостное агентство года» престижной премии The AIBs, учреждённой Ассоциацией международного вещания (AIB). Также в шорт-листе премии — серия новостных выпусков RT France об эпидемии коронавируса и документальный фильм RTД, снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.

Агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, борется за звание News Agency of the Year с французским AFP. Ruptly единственным в мире сняло момент ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне в 2019 году. Кадры показали крупные мировые СМИ, включая BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian. В 2020 году Ruptly вело прямую трансляцию из Бейрута, где произошёл мощный взрыв, а также показывало кадры акций протеста сторонников движения Black Lives Matter в США. Клиентами Ruptly являются более 1200 медиакомпаний из более чем 100 стран.

В шорт-лист номинации «Освещение продолжающихся событий» (Continuing News Reporting) вошла серия выпусков программы RT France «Новости со Стефани де Мюрю», посвящённая общественной дискуссии о методах лечения COVID-19 во Франции. Соперниками RT в этой категории стали в том числе CNN, BBC и Al Jazeera.

Фильм документального канала RTД «Дикие и свободные» номинирован в категории «Естественный мир» (Natural World). За победу в этой категории работа RT соревнуется в том числе с проектами CNN и Al Jazeera. Лента рассказывает о сотрудниках Всемирного фонда дикой природы России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

В 2015 году специальной премии AIB Lifetime Achievement Award был удостоен ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT America — легендарный тележурналист Ларри Кинг.

Ежегодная премия The AIBs в 2020 году проводится в 16-й раз. Церемония вручения наград пройдёт 13 ноября в онлайн-формате.

Ассоциация международного вещания создана в 1993 году. Членами AIB являются ведущие международные теле- и радиокомпании, а также крупнейшие профессиональные объединения. В ассоциацию входят более 25 тыс. медиакомпаний. Главный офис AIB находится в Великобритании, региональные представительства открыты в странах Европы, Южной и Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.