Бесконечное письмо: выставка проекта RT к 75-летию Победы пройдёт в парках Москвы

Выставка проекта RT «Бесконечное письмо» к 75-летию Победы, сочетающего строки фронтовых писем и иллюстраций к ним, пройдёт в 12 парках Москвы при поддержке «Мосгорпарка». Экспозиция включает десятки работ студентов и профессиональных художников.

«Бесконечное письмо» создано в Instagram в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым. Строки из фронтовых писем времён Великой Отечественной чередуются с созданными на их основе иллюстрациями.

Иллюстрации исполнены в разной технике: от коллажа до масляной живописи. Некоторые из них можно «оживить» с помощью приложения дополненной реальности — они исполнят песни и стихи военных лет.

Выставка пройдёт в 12 парках Москвы:

— с 17 по 30 августа в Лианозовском, Гончаровском, Перовском, Бабушкинском парках, а также в парках «Сокольники», «Джамгаровский пруд», в парке по Ангарской улице и в сквере по Олонецкому проезду;

— с 31 августа по 13 сентября в парках «Красная Пресня», «Кузьминки-Люблино» и «Северное Тушино»;

— с 15 по 30 сентября в парке искусств «Музеон».

Выставка организована при поддержке Департамента культуры Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк».

Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. Проект завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Red Dot и другие.