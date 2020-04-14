Проект RT к 75-летию Победы и другие работы канала — в финале премии Drum Online Media Awards

Документальный соцмедиапроект RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне #СтраницыПобеды, книга исторического проекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) и медиаплатформа Redfish вышли в финал в пяти категориях The Drum Online Media Awards — престижной международной премии в области онлайн-журналистики.

Масштабный документальный проект RT #СтраницыПобеды к 75-летию Победы стал финалистом в номинациях «Лучший дизайн сайта» и «B2C-сайт года». #СтраницыПобеды рассказывают историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

AR-книга мультимедийного проекта #Romanovs100, приуроченного к 100-й годовщине расстрела царской семьи, вышла в финал The Drum Online Media Awards в категориях «Приложение года» и «Лучшее использование фотографии». Соперниками RT стали в том числе Sky News, Al Jazeera English и Bloomberg. В рамках #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. AR-книга объединила фотографии начала XX века с технологиями дополненной реальности. С помощью мобильного приложения Romanovs100 читатель может получить доступ более чем к 60 AR-элементам книги.

Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру видеоагентства RT Ruptly, стала финалистом в номинации «Лучшее использование социальных медиа». Команда Redfish рассказывала на платформах Facebook, Twitter и Instagram о протестных движениях во Франции, в Эквадоре, Чили, Боливии и других странах.

RT становился обладателем The Drum Online Media Awards три года подряд. В 2019 году премии был удостоен проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России. В 2018 году главный приз получило видеоагентство Ruptly в категории «Коммерческая команда года», годом ранее — в номинации «Лучший новостной B2B-сайт».