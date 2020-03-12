RT France войдёт в пакет новостных каналов крупного французского оператора Canal+

Телеканал RT France с 18 марта запустит вещание в пакете одного из крупнейших французских операторов спутникового телевидения Canal+. До конца апреля доступ к RT France получат также пользователи мобильного приложения myCANAL.

«Мы уверены, что пользователи Canal+ по достоинству оценят разнообразие контента RT France, иной взгляд на события и оригинальные программы, которые уже получили высокую оценку у нашей аудитории», — сказала руководитель RT France Ксения Фёдорова.

Абоненты Canal+ смогут увидеть новостные выпуски RT France с известной ведущей, ранее работавшей на французском телеканале BFM TV, Стефани де Мюрю, шоу «Запрещать запрещается» со звездой французского телевидения Фредериком Таддеи, программу о геополитике с бывшим главой службы экономической разведки Франции Аленом Жюйе, а также документальные фильмы телеканала.

В декабре 2019 года RT France стал доступен в бесплатном пакете Molotov — одной из крупнейших платформ OTT-телевещания во Франции.

Телеканал RT France запустил вещание из «телекоммуникационной долины» Франции, в пригороде Парижа, в декабре 2017 года. Сегодня по числу подписчиков на YouTube RT France опережает французские новостные каналы CNews, France Info и LCI. Выпуск программы Фредерика Таддеи, посвящённый протестам «жёлтых жилетов» во Франции, вышел в финал конкурса Ассоциации международного вещания (AIB) в номинации «Политика и бизнес» в 2019 году.

Медиагруппа Canal+ объединяет премиальные и тематические телеканалы, а также является одним из крупнейших операторов платного телевидения во Франции. Canal+ насчитывает более 20,3 млн абонентов по всему миру, в том числе 8,4 миллиона на материковой части Франции.