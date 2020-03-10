RT America запустил новое интервью-шоу с пятикратным лауреатом Emmy

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RT
Известный американский актёр, комик и телеведущий, пятикратный лауреат премии Emmy Деннис Миллер присоединился к команде RT America. Миллер уже сотрудничал с телеканалом в рамках программы легендарного журналиста Ларри Кинга на RT America. Телепремьера его собственного интервью-шоу «Деннис Миллер + 1» состоялась на канале 9 марта.

Деннис Миллер выступал в основном актёрском составе популярного американского шоу Saturday Night Live, был ведущим программ на телеканалах HBO, CNBC и на радио. В разные годы он пять раз становился обладателем престижной американской премии Emmy.

Миллер неоднократно был приглашённым ведущим программы Ларри Кинга на RT America.

«Деннис Миллер — потрясающий человек. Он не только очень, очень весёлый, но и остроумнее других комиков. С его талантом, умом и чувством юмора это будет просто замечательная программа», — заявил Ларри Кинг.

«Я иду по стопам живой легенды телевидения — Ларри Кинга, с которым мне довелось сотрудничать в прошлом году. Теперь я буду рад работать с ним регулярно, — рассказал Деннис Миллер. — Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задаёт вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!»

«Эта программа идеально подойдёт интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора. Первый выпуск мы представили в мобильном приложении Portable.TV за несколько дней до телепремьеры», — сказал глава RT America Михаил Солодовников.

Гостем первого выпуска программы стал известный американский юморист и комик-чревовещатель Джефф Данэм.

 

Телеканал RT America входит в международную сеть RT и вещает из Вашингтона. На канале эксклюзивно выходит программа PoliticKing с легендарным тележурналистом Ларри Кингом. Свои шоу на RT America также ведут лауреат премий Emmy и Peabody Рик Санчес, номинант на Emmy Крис Хэджес, экс-губернатор Миннесоты Джесси Вентура, американский комик Ли Кемп и другие известные медиаперсоны.

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