Известный журналист Елена Масюк присоединилась к команде RT

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 Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде документального телеканала RTД. Елена Масюк — легендарный журналист, автор множества резонансных репортажей из Чечни, Афганистана, Косова, Таджикистана и других районов боевых действий в середине 1990-х годов, а также многочисленных документальных фильмов на остросоциальные темы.
Известный журналист Елена Масюк присоединилась к команде RT
  • © RT; Алексей Никольский/РИА Новости

«Я пришла на RТ делать документальное кино. Это будут социальные проекты. Надеюсь, все получится», — сказала Елена Масюк.

На телеканале RT Елена Масюк будет заниматься социальными проектами, а также документальными фильмами.

Елена Масюк — многократный лауреат премии «ТЭФИ» в номинациях «За мужество и профессионализм» и «Журналистское расследование», а также международной премии New York Festivals. Входила в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (до 2018 г.), член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Каждую неделю RT смотрят 100 миллионов человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — международный информационный телеканал #1 на видеохостинге YouTube с более чем 9,5 миллиарда просмотров. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.

Документальный канал RTД пополнил семью международной телесети RT в 2011 году. С тех пор было снято и показано более 1000 фильмов. Многие из них завоевали награды на престижных международных конкурсах, включая Media Excellence Award, New York Festivals, US International Film & Video Festival и OMNI International Awards.

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