Панорамные видео RT из космоса стали частью выставки при ООН в Женеве

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RT
Панорамные видео проекта RT «Космос 360» стали частью музейной экспозиции Федеральной службы по интеллектуальной собственности России (Роспатент), проходящей в Женеве в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). ВОИС — специализированное учреждение ООН.

Посетители выставки смогут посмотреть в очках виртуальной реальности уникальные кадры Земли, снятые RT в панорамном формате на борту МКС, SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео из открытого космоса, короткометражный фильм RT «360° Земли» с участием легендарного лётчика-космонавта Алексея Леонова и другие видео в формате 360 градусов.

В 2018 году видео проекта «Космос 360» вошли в постоянную выставку Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA) в Вене. VR-стенд RT стал первым интерактивным экспонатом музея.

RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. В ноябре 2016 года RT в рамках совместного с Роскосмосом и РКК «Энергия» проекта «Космос 360» первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав кадры Земли, снятые на МКС. Ролик вызвал восторженные отзывы интернет-пользователей, представителей NASA и известных общественных деятелей. Челси Клинтон, дочь кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон в 2016 году, написала в Twitter и Facebook: «Очень круто».

В октябре 2017 года RT представил первое в истории панорамное видео из открытого космоса — SPACEWALK 360. Об этом ролике написали научно-технический портал Verge, британская версия новостного сайта Huffington Post, информационный портал International Business Times, сайт Mashable avec France 24, одна из крупнейших французских газет Le Parisien, немецкий Heise и другие СМИ.

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