RT вышел в финал премии Ассоциации международного вещания в трёх категориях

Общественно-политическое ток-шоу RT France и два документальных фильма телеканала RTД вошли в шорт-лист престижной премии The AIBs, учреждённой Ассоциацией международного вещания (AIB).

В номинации «Политика и бизнес» (Politics and Business) в финал вышла программа «Запрещено запрещать» (Interdit d’interdire), которую на канале RT France ведёт известный французский журналист Фредерик Таддеи. Соперниками RT в этой категории стали в том числе телеканал Al Jazeera и издание Financial Times. В 2018 году выпуск «Запрещено запрещать» по теме протестов «жёлтых жилетов» во Франции вошёл в топ-5 дебатов по версии французского новостного телеканала LCI и издания Le Figaro.

Документальный фильм RTД «Сирийское танго» номинирован в категории «Искусство и культура» (Arts and Culture). За победу в этой категории работа RT будет бороться в том числе с Al Jazeera. Фильм рассказывает о деятелях искусства, которые, несмотря на войну, не покинули свою страну — Сирию.

Документальная лента RTД «Свои чужие дети» о российском благотворительном фонде «Дорога жизни», который помогает воспитанникам детских домов, вышла в финал в категории «Внутренние дела» (Domestic Affairs).

В 2015 году специальной премии AIB Lifetime Achievement Award был удостоен ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT America — легендарный тележурналист Ларри Кинг.

Ежегодная премия The AIBs в 2019 году проводится в 15-й раз. Ассоциация международного вещания наградит победителей в 18 категориях. Церемония вручения наград состоится 6 ноября в Лондоне.

Ассоциация международного вещания создана в 1993 году. Членами AIB являются ведущие международные теле- и радиокомпании, а также крупнейшие профессиональные объединения. В ассоциацию входят более 25 тыс. медиакомпаний. Главный офис AIB находится в Великобритании, региональные представительства открыты в странах Европы, Южной и Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.