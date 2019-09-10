«В зоне конфликта»: RT проведёт MEDIA TALK с журналистами и экспертами

Телеканал RT проведёт MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». На конференции выступят победители второй Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, профессор, специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, журналисты и медиаэксперты. RT MEDIA TALK пройдёт в Москве 2 октября.

RT MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов» подведёт итоги международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2019, учреждённой RT в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. Ведущие представители СМИ и профильные эксперты обсудят, как меняется военная журналистика, возможна ли объективность при освещении конфликтов, сможет ли искусственный интеллект победить fake news, и другие проблемы современных медиа.

Программа конференции RT включает сессии.

—Профессия «военкор»: оправдан ли риск

Победители второй Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба — журналисты Фаусто Билославо (Италия), Амитабх Реви (Индия), Антон Степаненко (Россия) — расскажут о своих репортажах из горячих точек и обсудят вызовы, которые стоят перед профессией сегодня.

Модератор — руководитель ближневосточного бюро телеканала RT Пола Слиер, которая освещала военные конфликты в Сирии, Ливии, Египте, Палестине, Израиле и на Украине.

—Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе

Журналист, депутат Государственной думы РФ Евгений Примаков, военный корреспондент Евгений Поддубный и руководитель телеканала RT France Ксения Фёдорова поговорят о природе массовых протестов.

Модератор — военный корреспондент и ведущая RT Arabic Анна Книшенко, которая работала в Сирии и на Украине.

—Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек

Профессор, специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава международного видеоагентства Ruptly Динара Токтосунова расскажут о способах верификации видео из горячих точек, а также обсудят влияние искусственного интеллекта на журналистику и проблемы цифрового мира.

Модератор — директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня» Пётр Лидов-Петровский.

RT MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов» пройдёт 2 октября в Москве.

Место проведения: СОГЛАСИЕ HALL, Москва, проспект Мира, д. 36, стр. 1

АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Конференция RT MEDIA TALK подведёт итоги международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2019, учреждённой телеканалом в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. Халед попал под обстрел со стороны террористов ИГ* в сирийской провинции Хомс 30 июля 2017 года. В своих репортажах он освещал борьбу правительственных сил Сирии с боевиками. Халеду аль-Хатыбу было 25 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb International Memorial Awards в 2018 году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.