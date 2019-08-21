RT запустил продажу футболок с фразой «Идём на солнце» бортпроводника A321

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RT
Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с надписью «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Фраза принадлежит бортпроводнику лайнера А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.
RT запустил продажу футболок с фразой «Идём на солнце» бортпроводника A321
  • © RT / РИА Новости

Старший бортпроводник аварийного лайнера Дмитрий Ивлицкий произнёс по громкоговорителю: «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» — во время эвакуации, помогая пассажирам выйти к дороге.

Телеканал RT запустил интернет-магазин сувенирной продукции в декабре 2018 года. В ассортименте — футболки «Вы работаете в ГРУ?», кепки и зонты с принтом «Иностранный агент», пляжные тапочки «Русский след», настольные часы, наклейки на автомобиль и многое другое.

После интервью главного редактора RT Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон считает причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, была выпущена футболка с надписью «Вы работаете в ГРУ?». На футболку обратили внимание многие российские журналисты, в том числе военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, на тот момент главный редактор интернет-издания Daily Storm Анастасия Кашеварова, корреспондент телеканала «Россия 24» Анна Погонина. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала видео, на котором она в футболке RT рассказывает о конкурсе футбольной тематики.

Футболки «Фридом оф спич» и «Иностранный агент» RT создал в ответ на действия американских властей, которые заставили RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента под угрозой уголовного преследования по закону FARA.

В мае 2019 года интернет-магазин RT занял второе место в категории «Лучшая брендированная и/или сувенирная продукция» российской премии «Медиабренд», которая присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна.

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