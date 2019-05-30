Сувенирная продукция RT и проморолики канала завоевали 8 наград премии «Медиабренд»

Магазин сувенирной продукции RT и проморолики телеканала завоевали восемь наград — в том числе две золотые — российской премии «Медиабренд», которая присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна.

Победителями в своих категориях стали промо программы «В деталях» на телеканале RT Arabic и промо документального телеканала RTД на русском языке. В ролике лидеры США, Великобритании и Франции — Дональд Трамп, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон — читают произведение И. С. Тургенева «Русский язык».

Запущенный в декабре 2018 года интернет-магазин сувенирной продукции RT занял второе место в категории «Лучшая брендированная и/или сувенирная продукция». В ассортименте магазина — футболки «Вы работаете в ГРУ?», кепки и зонты с принтом «Иностранный агент», настольные часы, наклейки на автомобиль и многое другое.

Новогодний ролик RT, промо к 9-летию RT на испанском, проморолик программы «В поле зрения Жозе Моуринью» и промокампания телеканала ко Дню Космонавтики также стали вторыми в своих категориях.

Третье место в категории «Лучшее оформление программы» заняла заставка программы «Запрещено запрещать», которую на канале RT France ведет известный французский журналист Фредерик Таддеи.

В 2018 году RT завоевал главный приз премии «Медиабренд» в четырех категориях. Телеканал также является обладателем специальной награды, присуждённой в рамках ежегодной премии Союза журналистов России «Золотое перо» и «Премии Рунета». RT — единственный российский телеканал, шестикратно номинированный на престижную премию Emmy.