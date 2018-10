Проект RT #Romanovs100 вышел в финал премии Shorty Social Good Awards

Масштабный мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию расстрела царской семьи, вошёл в шорт-лист в двух категориях Shorty Social Good Awards — престижной премии, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество.

За звание «Лучший образовательный проект» #Romanovs100 будет состязаться в том числе с работой, выполненной известным рекламным агентством McCann для National Geographic. В номинации «Лучший новостной или медиапроект» соперниками RT станут CBS, The Economist и другие бренды.

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. В рамках проекта #Romanovs100 был создан VR-видеоклип на композицию Romanovs Lullaby («Колыбельная Романовых») известного музыканта и исполнителя Петра Налича, написанную специально для проекта. Кроме того, RT снял в стилистике и технике начала ХХ века три видеоролика, воссоздающие и реконструирующие реальные снимки.

Над #Romanovs100 работала команда международного проекта RT #1917LIVE — исторической Twitter-реконструкции событий 1917 года в России. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до простых рабочих и солдат. В проекте приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. #1917LIVE завоевал уже более 20 международных и российских премий.

Shorty Awards — престижная ежегодная премия, вручаемая за достижения в соцсетях. Премию также называют «Грэмми» социальных медиа. В её жюри входят представители таких СМИ, как Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, а также соцсетей YouTube, Facebook, Twitter иInstagram. Церемония награждения Shorty Social Good Awards в этом году пройдёт 15 ноября в Нью-Йорке.