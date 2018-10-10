Проекты RT #Romanovs100 и #1917LIVE вошли в шорт-листы премий Digiday Awards и Clio Entertainment

Мультимедийные соцмедиапроекты телеканала RT #Romanovs100 и #1917LIVE, посвящённые событиям начала прошлого века в России, вышли в финал премии Digiday Awards, отмечающей работы, «модернизирующие медиа и маркетинг», и Clio Entertainment — в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции.

Проморолики масштабного мультимедийного кросс-платформенного проекта RT #Romanovs100, приуроченного к 100-й годовщине расстрела царской семьи, получили номинацию в категории «Оригинальный контент» премии Clio Entertainment. На победу в этой категории также претендуют работы телеканалов HBO, Showtime, Viceland.

Проекты #Romanovs100 и #1917LIVE — историческая Twitter-реконструкция событий 1917 года в России — также вывели RT в финал премии Digiday Awards в двух категориях: «Наиболее инновационный издатель» и «Соцмедиакоманда года».

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. В рамках проекта #Romanovs100 был создан VR-видеоклип на композицию Romanovs Lullaby («Колыбельная Романовых») известного музыканта и исполнителя Петра Налича, написанную специально для проекта. Кроме того, RT снял в стилистике и технике начала ХХ века три видеоролика, воссоздающих и реконструирующих реальные снимки.

Над #Romanovs100 работала команда международного проекта RT #1917LIVE: десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Проект завоевал уже более 20 международных и российских премий.

Clio Entertainment — одна из самых престижных премий в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции, которая вручается с 1971 года. В жюри премии входят представители Netflix, Amazon Studios, HBO и других крупнейших производителей контента.

Digiday Awards — международная премия, отмечающая креативные работы, которые «модернизируют медиа и маркетинг». В жюри премии входят представители крупнейших международных брендов: Showtime, HBO, BMW, Disney и др. Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых СМИ Digiday.