Проекты RT #Romanovs100 и #1917live — в финале премии The Drum Content Awards

Мультимедийные соцмедиапроекты RT #Romanovs100 и #1917LIVE, посвящённые событиям начала прошлого века в России, вошли в шорт-лист в четырёх категориях премии The Drum Content Awards 2018, которая отмечает работы в области маркетинга и рекламы.

Масштабный мультимедийный кроссплатформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетней годовщине расстрела царской семьи, будет бороться за победу в трёх категориях: «Лучшая кампания по продвижению брендированного контента», «Лучшее использование контента на социальных платформах» и «Лучшая стратегия по маркетингу медиаконтента».

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. В рамках проекта #Romanovs100 был создан VR-видеоклип на композицию Romanovs Lullaby («Колыбельная Романовых») известного музыканта и исполнителя Петра Налича, написанную специально для проекта. Кроме того, RT снял в стилистике и технике начала ХХ века три видеоролика, воссоздающие и реконструирующие реальные снимки.

Над проектом #Romanovs100 работала команда международного проекта RT #1917LIVE, который также вышел в финал The Drum Content Awards 2018 в категории «Наиболее инновационное или креативное использование контента».

#1917LIVE — историческая Twitter-реконструкция событий 1917 года в России. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Проект завоевал уже более 20 международных и российских премий.

The Drum Content Awards — престижная международная премия, которой отмечаются наиболее выдающиеся достижения в области маркетинга и рекламы. В состав жюри в этом году вошли представители известных мировых брендов, в том числе Vice Media, Bloomberg Media Studios, LinkedIn, Lego, Samsung, Burger King и других.