RT стал финалистом AIB Awards в двух категориях

Панорамный фильм RT с участием легендарного лётчика-космонавта Алексея Леонова, а также ведущая RT на испанском Алиана Ньевес вышли в финал престижной премии Ассоциации международного вещания (AIB) International Media Excellence Awards.

В шорт-лист номинации «Интерактивный проект» вошёл панорамный документальный фильм RT «360° Земли» с участием легендарного советского лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза и первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда, принимавшего участие в экспедиции к Луне. Леонов и Стаффорд, которые в рамках советско-американского проекта «Союз» — «Аполлон» совершили в 1975 году знаменитое «рукопожатие в космосе», сравнивают свой опыт космических полётов с первым в истории панорамным видео, снятым RT в открытом космосе, — SPACEWALK 360. В этой категории фильм RT будет бороться за победу в том числе с работами BBC World Service и Voice of America.

В номинации «Молодой талант» финалистом стала корреспондент RT на испанском Алиана Ньевес. За время работы на RT она сделала десятки репортажей из разных стран — о событиях чемпионата мира по футболу в России, парламентских выборах в Испании, церемонии прощания с Фиделем Кастро в Гаване, а также провела интервью с экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими известными общественно-политическими деятелями. В своей категории Алиана Ньевес будет соревноваться с журналистами BBC, CNN, Bloomberg и других СМИ.

В 2015 году специальной премии AIB Lifetime Achievement Award был удостоен ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT America — легендарный тележурналист Ларри Кинг.

Ежегодная премия International Media Excellence Awards (The AIBs) проводится в четырнадцатый раз. Ассоциация международного вещания присуждает награды в 19 номинациях. Церемония награждения состоится 7 ноября в Лондоне.

Ассоциация международного вещания создана в 1993 году. Членами AIB являются ведущие международные теле- и радиокомпании, а также крупнейшие профессиональные объединения. В Ассоциацию входит более 25 тыс. медиакомпаний. Главный офис AIB находится в Великобритании, региональные представительства открыты в странах Европы, Южной и Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.