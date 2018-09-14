Проморолик о выборах во Франции и другие проекты канала выиграли золото премии «Медиабренд»

Короткая ссылка
RT
Телеканал RT завоевал четыре золотых и три серебряных награды российской премии «Медиабренд», которая присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна.
Проморолик о выборах во Франции и другие проекты канала выиграли золото премии «Медиабренд»
  • © Yuri KADOBNOV / AFP

Победу в номинации «Лучшая внеэфирная промокампания» одержала рекламная кампания RT «Валите на нас» (Blame it on us), запущенная в 2017 году в российских аэропортах, а также в Лондоне. Кампания стала вирусной в соцсетях и вызвала резонанс среди мировых СМИ. Об ироничной рекламе RT написали BuzzfeedThe Washington PostMashableThe Sun, а кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отметила: «Может, вы даже видели рекламу в лондонской подземке от одного источника государственной пропаганды, в которой они хвалятся: «Смотрите RT и узнайте, кого мы хакнем следующими». 

Промо спецэфира RT о президентских выборах во Франции выиграло золото в номинации «Лучший проморолик новостной программы, спецвыпуска или спецрепортажа». 

В категории «Самое оригинальное промо» лучшим стал  видеоролик, созданный в стилистике и технике начала ХХ века в рамках масштабного мультимедийного кроссплатформенного проекта #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи. Первое место  в номинации «Лучший дизайн при использовании современных технологий» получило панорамное видео, снятое в рамках проекта #1917LIVE — исторической Twitter-реконструкции событий 1917 года в России. 

Серебряной награды была удостоена серия промороликов RT о знаменитом футбольном тренере Жозе Моуринью, легендарном датском вратаре Петере Шмейхеле и известном английском футболисте Стэне Коллиморе, которые присоединились к команде телеканала для освещения ЧМ-2018 в России. Второе место получили ролик RT в поддержку российских футболистов, а также вирусное видео телеканала, в котором  «русские хакеры» взломали Рождество

В 2017 году RT завоевал главный приз премии «Медиабренд» в двух категориях. Телеканал также является обладателем специальной награды, присуждённой в рамках ежегодной премии Союза журналистов России «Золотое перо» и «Премии Рунета». Кроме того, RT — единственный российский телеканал, шестикратно номинированный на престижную премию Emmy. RT был также удостоен главной награды фестиваля в Монте-Карло и одержал победу в People’s Voice Award — зрительском голосовании «интернет-Оскара» Webby Awards. RT — многократный призёр New York Festivals и PromaxBDA, одной из самых престижных международных премий в области промо, маркетинга и дизайна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить