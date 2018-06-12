Жозе Моуринью для RT: в полуфинале ЧМ-2018 Португалия сыграет с Бразилией, Аргентина — с Германией

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу в России, дал телеканалу эксклюзивный прогноз на полуфинал турнира: Португалия сыграет с Бразилией, а Аргентина — с Германией. Сборная России, по мнению Моуринью, не сможет пробиться в четвертьфинал.

Эксклюзивное видео RTс прогнозами Жозе Моуринью на результаты матчей 1/8 и 1/4 финала ЧМ — https://youtu.be/ZZ6zbaUCy24.

Жозе Моуринью предположил, что Испания обыграет Россию в 1/8 финала. Соперником Испании по 1/4 финала станет Аргентина, которая пройдёт в полуфинал и встретится там с Германией. Другими полуфиналистами станут Португалия и Бразилия, которые в 1/4 финала одержат верх над Францией и Англией соответственно.

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был удостоен звания «Тренер года» по версии ФИФА в 2010 году. Федерация футбола Португалии назвала его лучшим португальским тренером века, а УЕФА включил Моуринью в список десяти величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году. На протяжении почти десятилетия — с 2003 по 2012 год — Моуринью выигрывал хотя бы один крупный футбольный турнир в год.

Помимо прогнозов на исход матчей, легендарный тренер Жозе Моуринью будет участвовать в спецвыпусках RT, посвящённых ЧМ-2018, и делиться со зрителями экспертным мнением.

Ранее к команде RT присоединились экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор и легендарный датский футболист, экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель. Также в качестве соведущего на канале RT на испанском выступит рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама.

Во время чемпионата мира по футболу RT будет вести прямые эфиры из специальных студий в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Самаре. Кроме того, RT запустил мультимедийный спецпроект, посвящённый предстоящему турниру.

По вопросам прав на видео обращайтесь в видеоагентство Ruptly (www.ruptly.tv).