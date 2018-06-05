Документальный фильм RT о Че Геваре стал победителем US International Film & Video Festival

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Телеканал RT завоевал золотую и серебряную награды международного фестиваля US International Film & Video Festival. Премии получили документальный фильм о кубинском революционере Эрнесто Че Геваре и видеоролик RT в формате 360 градусов с участием Алексея Леонова — легендарного летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза и первого человека, вышедшего в открытый космос.
Документальный фильм RT о Че Геваре стал победителем US International Film & Video Festival

    Главный приз (Gold Camera) в номинации «Документалистика: История» завоевал документальный фильм телеканала RТ на испанском «Че: Пути, следы, загадки» (Che: Caminos, huellas, enigmas), снятый к 50-летию со дня смерти Эрнесто Че Гевары. Корреспонденты RТ отправились в путешествие по шести странам Латинской Америки, чтобы рассказать неизвестные истории из жизни знаменитого кубинского революционера. 

    Серебряную награду (Silver Screen) в категории «Документалистика: Видео в формате 360°» получил панорамный короткометражный фильм RT «360° Земли» с участием легендарного советского летчика-космонавта Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда, принимавшего участие в экспедиции к Луне. Леонов и Стаффорд, которые в рамках советско-американского проекта «Союз–Аполлон» совершили в 1975 году знаменитое «рукопожатие в космосе», сравнивают свой опыт космических полетов с первым в истории панорамным видео, снятым RT в открытом космосе, — SPACEWALK 360

    Кроме того, в категории «Документалистика: Продолжительная новостная история» была отмечена кампания RT, в рамках которой телеканал снял серию репортажей о русскоговорящих детях, оказавшихся в иракских приютах. В Ирак и Сирию их увезли родители, попавшие под влияние запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Благодаря сюжетам RT удалось найти родственников некоторых из сирот и вернуть их в Россию. 

    RT неоднократно становился призером US International Film & Video Festival. В прошлом году серия спецрепортажей RT из Ливиивидеоролик проекта RT «Космос 360», а также два документальных фильма получили три золота и одно серебро. В 2016 году RT завоевал две награды высшей категории. 

    Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри, состоящее из членов Международного Кворума кинопроизводителей (InternationalQuorum of Motion Picture Producers), присуждает награды в пяти категориях: «Корпоративные», «Образовательные», «Развлекательные», «Документальные» и «Студенческие» проекты.

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