Видеоагентство Ruptly завоевало главный приз премии Drum Online Media Awards

Ruptly, международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT, и историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE отмечены в трёх категориях The Drum Online Media Awards — престижной международной премии в области онлайн-журналистики.

Видеоагентство Ruptly завоевало главный приз в категории «Коммерческая команда года» (Commercial Team of the Year), а сервис Ruptly LIVE, который позволяет пользователям с лёгкостью выводить до 9 прямых включений одновременно и транслировать их на разнообразные площадки — от собственного видеоплеера на сайте до социальных сетей, был отмечен высшей оценкой в номинации «Техническая инновация года» (Technical Innovation of the Year). В этой категории Ruptly обошёл Facebook и телеканал CNN.

В прошлом году Ruptly завоевало премию The Drum Online Media Awards в категории «Лучший новостной B2B («бизнес для бизнеса») сайт». Материалами международного мультимедийного видеоагентства Ruptly пользуются свыше 1000 медиакомпаний из 89 стран — от крупных телеканалов до онлайн- и мобильных платформ. Видео Ruptly появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других мировых СМИ.

Проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех лет «в режиме реального времени», получил высшую оценку в категории «Соцмедиакоманда года» (Social Media Team of the Year). В этой номинации проект RT обошёл BBC, DW, The Independent, Sky News и другие СМИ.

#1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. В рамках проекта десятки аккаунтов «в режиме реального времени» публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо.

Команда проекта #1917LIVE, который завоевал уже более 20 международных и российских премий, работает над масштабным мультимедийным кросс-платформенным проектом #Romanovs100, приуроченным к столетней годовщине расстрела царской семьи. Проект, запущенный в апреле 2018 года в сотрудничестве с Государственным архивом России, реализуется на четырёх соцмедиаплатформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в аккаунтах проекта #Romanovs100 будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.

The Drum Online Media Awards — престижная международная премия, которой отмечаются наиболее выдающиеся достижения в различных отраслях онлайн-журналистики. В 2018 году церемония вручения премии состоялась в восьмой раз.