RT и Гостелерадио Палестины подписали меморандум о сотрудничестве

Главный редактор RT Маргарита Симоньян и генеральный куратор официальных органов Палестины министр Ахмад Ассаф подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие и обмен контентом. Подписание прошло в присутствии президента Палестины Махмуда Аббаса, который находится в России с официальным визитом.

«Для нас большая честь и большая радость подписать это соглашение и вообще иметь такие близкие отношения с Палестиной! Мы знаем, что наш канал там смотрят, мы стараемся делать его честным, актуальным и справедливым. Я думаю, именно поэтому RT пользуется такой любовью аудитории. Мы рады сообщить, что теперь подписано соглашение, и мы сможем ещё активнее сотрудничать с палестинским телевидением», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян после подписания документа.



«Это соглашение обеспечивает сотрудничество между двумя странами по обмену новостным контентом, опытом работы, а также в области программ. RT — крупная мировая информационная сеть. Палестинские официальные органы информации также достигли больших успехов. Мы стремимся к расширению и сотрудничеству со всеми крупными новостными каналами в мире», — сказал Ахмад Ассаф.

Меморандум предусматривает обмен контентом, опытом, совместные проекты, участие в ключевых мероприятиях двух стран и сотрудничество по другим направлениям.

В 2017 году сразу несколько крупных телеканалов Ливана, Иордании, Ирака, а также Алжира и Кувейта начали транслировать контент RT Arabic в своём эфире. Благодаря сотрудничеству с кувейтским Alshahed TVновостные сюжеты RT впервые стали доступны зрителям в странах Персидского залива на кабельном канале. Всего контент RT Arabic на регулярной основе показывают 22 телеканала из десяти стран арабского региона.

Также в 2017 году RT Arabic отметил 10 лет с момента первого выхода в эфир. К юбилею канал запустил проект RT Online. В нём пользователи соцсетей в режиме реального времени могут стать участниками новостного вещания и в прямом эфире рассказать о событиях, свидетелями которых они стали.

В Facebook число подписчиков RT Arabic достигло 13 миллионов, что больше, чем у арабоязычных версий других международных СМИ — CNN, BBC, Sky News, DW, France 24, Euronews. RT Arabic также опережает все арабоязычные версии иностранных для арабского региона конкурентов по числу просмотров и подписчиков на YouTube — более 740 миллионов и более миллиона соответственно.

RT Arabic неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals, AIB Awards и Promax BDA, а также иракского фестиваля «Аль-Гадир». В 2017 году журналисты RT Arabic были отмечены премией Национального профсоюза журналистов Ирака, а также Союза журналистов Сирии.