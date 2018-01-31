RT стал самым цитируемым СМИ в соцмедиа в России по итогам 2017 года

RT стал самым цитируемым среди всех российских СМИ в соцсетях, а также возглавил рейтинг цитируемости среди телеканалов, по результатам исследования «Медиалогии» в 2017 году.

По данным исследования, проведённого в сегменте российских медиа, в 2017 году RT стал самым цитируемым СМИ в соцмедиа: пользователи опубликовали 12,75 миллиона ссылок на материалы RT, что на миллион больше, чем у ближайшего соперника. Среди самых цитируемых в соцмедиа материалов RT — сообщения об участии Владимира Путина в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и о том, что сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону.

RT возглавил рейтинг цитируемости среди телеканалов с ИЦ (индекс цитируемости) в 11,1 тысячи, опередив Первый канал и «Россию 24». Самыми цитируемыми материалами RT стали сообщения о том, что в Госдуме предложили ввести более гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала и о решении МОК по недопуску российской сборной на Олимпиаду.

Рейтинг цитируемости в соцсетях строится по количеству гиперссылок на сообщения СМИ, размещённых пользователями в своих учётных записях в соцмедиа. ИЦ в СМИ построен на основе базы СМИ, включающей более 43 тысяч источников.

RT также становился самым цитируемым в соцсетях среди телеканалов по итогам 2014—2016 годов, по исследованиям «Медиалогии». В 2014 году сайт RT на русском получил «Премию Рунета» в категории «Культура, СМИ и массовые коммуникации». В 2016 году RT стал обладателем специальной награды за «создание информационного контента, соответствующего мировым стандартам», присуждённой в рамках ежегодной премии Союза журналистов России «Золотое перо».

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на анализе медиа. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.