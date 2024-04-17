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«Как я стал космонавтом»: документальный фильм RT получил Гран-при кинофестиваля о космосе

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Фильм документального телеканала RTД о российском космонавте-испытателе Константине Борисове завоевал Гран-при V Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» (МКФ «Циолковский»).
«Как я стал космонавтом»: документальный фильм RT получил Гран-при кинофестиваля о космосе

    Лента «Как я стал космонавтом» (автор сценария — Лидия Василевская, режиссёр — Павел Байдиков) удостоена Гран-при «Королёв» — за лучшую режиссуру.

    «Фильм «Как я стал космонавтом» мы снимали семь лет. Эта картина о том, как человек внезапно решил поменять свою жизнь и исполнить детскую мечту. Мне кажется, у нас получилась вдохновляющая история. Особенно приятно, что её оценили космонавты, которые присутствовали на фестивале», — сказала Лидия Василевская.

    Лента повествует о российском космонавте-испытателе Константине Борисове. Сотрудник крупной консалтинговой компании в возрасте 34 лет решил осуществить мечту детства — увидеть Землю из космоса. Константин с отличием окончил Московский авиационный институт и прошёл отбор в кандидаты в отряд космонавтов «Роскосмоса». Спустя годы тренировок он смог добиться своего — полететь на МКС в составе интернационального экипажа.

    Награду автору фильма Лидии Василевской вручили члены жюри МКФ «Циолковский» — кинопродюсер Андрей Феофанов и Герой России космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

    За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более тысячи документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

    V Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» прошёл в Калуге с 12 по 16 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации «Роскосмос», НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, Россотрудничества, правительства и Министерства культуры Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского и других общественных и коммерческих организаций.

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