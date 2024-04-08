Документальный фильм RT об СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске

Фильм документального телеканала RTД «Сила» о волонтёрах, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, завоевал главную награду Всероссийского кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер», прошедшего в Омске. Также на фестивале были отмечены две другие ленты RT об СВО.

Документальный фильм «Сила» (режиссёр — Екатерина Китайцева, автор сценария — Руслан Гусаров) получил гран-при фестиваля, одержав победу среди всех игровых и неигровых фильмов. Лента рассказывает о добровольцах из разных городов России, которые собирают и доставляют гуманитарную помощь на фронт.

«Наш фильм «Сила» победил среди всех игровых и неигровых фильмов. Когда документальное кино обходит художественное, это говорит о том, что оно выдающееся. Эта лента про наш многонациональный народ, про простых людей, которые объединились, чтобы помочь фронту», — сказала автор идеи фильма и руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

Специальный диплом жюри «За создание образов героев специальной военной операции» в номинации «Час мужества» получил также фильм RTД «Zвезда Zамполита» (режиссер — Клим Поплавский). Замполит одного из батальонов с позывным Шумер и прапорщик в запасе Зоя Андреевна вновь встретились в Луганске в 2014 году — через 30 лет после учебы в военном училище. Фильм RTД рассказывает об их истории, о буднях батальона и его людях.

Благодарность Государственного фонда «Защитники Отечества» «За сохранение традиций фронтовых операторов» получила команда документального фильма RTД «Казаки» (режиссёр — Олег Некишев, авторы сценария — Ольга Кирий, Олег Некишев, Алексей Буров). Работа повествует об одном дне из жизни командира штурмового взвода казачьего батальона «Крым».

Фильм RTД «Сила» также вошёл в конкурсную программу Третьего международного кинофестиваля «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» в специальной номинации «Конкурс документальных фильмов о событиях на Донбассе». Фестиваль пройдёт 15-19 апреля в Москве и Московской области.

В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому международному фестивалю документального кино «RT.Док: Время героев» в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России — Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Кроме того, фестиваль побывал в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооружённых сил РФ, а также в госпитале. Второй международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» открылся в Москве в феврале 2024 года. При поддержке Россотрудничества показы документальных лент также состоялись в Русских домах по всему миру: в Южной Осетии, Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Турции, Египте, Замбии, Ливане, Пакистане, Китае, Никарагуа, Аргентине и Перу.

За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более тысячи документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

Фестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер» прошёл в Омске со 2 по 5 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.