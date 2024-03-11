RT запускает программу со звездой индийского кино Анупамом Кхером

Известный индийский актёр, автор бестселлеров Анупам Кхер станет ведущим новой программы RT об Индии. Гости еженедельного получасового шоу «Разговоры о Бхарате с Анупамом Кхером» будут обсуждать концепцию Бхарата (название Индии на хинди), а также связанные с этой страной ценности.

«Я очень рад сотрудничеству с RT и с нетерпением жду возможности представить зрителям различных выдающихся деятелей индийского общества и их взгляды на Бхарат. RT собрал потрясающее разнообразие международных голосов, и так здорово стать частью этого мира», — сказал Анупам Кхер.

Анупам Кхер снялся более чем в 500 художественных фильмах, в том числе номинированных на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Среди его работ роли в фильме «Играй, как Бекхэм», триллере «Вожделение», комедийной драме «Мой парень — псих», а также в американском телесериале «Новый Амстердам».

Анупам Кхер — лауреат двух высших государственных наград Индии — «Падма Шри» и «Падма Бхушан» — за вклад в индийское кино и искусство.

В своём шоу Анупам Кхер будет беседовать с представителями разных сфер индийского общества. Вместе они проанализируют вызовы, которые сегодня стоят перед Индией — одной из крупнейших экономик Глобального Юга, — и обсудят инструменты «мягкой силы» и роль страны в области передовых технологий и инноваций. Программа также познакомит зрителей с различными национальностями и этническими группами Индии, население которой превышает 1,4 млрд человек.

В первых выпусках программы Кхер возьмёт интервью у продюсера, лауреата международной премии «Оскар» Гунит Монги Капур, режиссёра Мадхура Бхандаркара, крупного предпринимателя, вошедшего в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, Ронни Скривала, композитора, обладателя премии «Оскар» M. М. Киравани, а также других выдающихся общественных деятелей и представителей культуры.

Программа «Разговоры о Бхарате с Анупамом Кхером» будет выходить еженедельно с 11 марта 2024 года в эфире телеканала RT.

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В разные годы на RT вели программы экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес, а также «самый опасный финансовый журналист» по признанию The Huffington Post Макс Кайзер. Более семи лет на RT выходили шоу легенды тележурналистики Ларри Кинга Politicking и Larry King Now. Для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года в России к команде RT присоединились легендарный тренер Жозе Моуринью, а также знаменитые футболисты Петер Шмейхель и Карлос Вальдеррама.

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