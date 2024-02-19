RT запускает Международный образовательный проект RT Academy

Школа RT открывает набор на первый англоязычный онлайн-курс — международный образовательный проект RT Academy. Пройти его смогут журналисты из стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Курс стартует 1 апреля, заявки на обучение принимаются на сайте RT Academy. Обучение бесплатное.

«Школа RT вышла на международный уровень. Первыми пройти обучение на курсе смогут коллеги из стран АСЕАН, а позже мы предложим его журналистам из Африки, Индии и других стран», — сказала руководитель службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова.

Обучение по курсу «Международная журналистика» начнётся 1 апреля 2024 года. Курс состоит из нескольких блоков: «Прямой эфир», «Фейки и верификация», «Новости в соцмедиа», «Написание новостей», «Съёмки и постпродакшен», «Документалистика» и др. Со слушателями поделятся опытом корреспонденты, ведущие и продюсеры RT, а также авторы digital-проектов телеканала и представители мультимедийного агентства Ruptly.

«В Юго-Восточной Азии есть огромный интерес к новостному контенту и учебным программам RT. Мы убедились в этом на семинарах по журналистике в Джакарте в прошлом году. Сейчас, помимо абитуриентов из Индонезии, нам присылают заявки претенденты из Вьетнама, Филиппин и других стран АСЕАН», — отметил руководитель представительства RT в Индонезии Денис Болотский.

Подать заявку на участие можно на сайте RT Academy. Участниками курса станут заявители, набравшие наиболее высокие баллы при выполнении тестового задания.

Кроме того, RT Academy в сотрудничестве с Медиаакадемией Азиатско-тихоокеанского вещательного союза (ABU Media Academy) проведёт серию вебинаров для журналистов из СМИ — членов ABU. На первой лекции, 22 февраля, руководитель проекта RT Russia Beyond Всеволод Пуля расскажет о создании сообществ вокруг бренда в соцсетях.

В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа.

RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу «ТВ- и онлайн-журналистика» на русском языке стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже свыше 1 тыс. человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.