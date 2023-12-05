RT представит премьеру документального фильма «Спасибо, Родная!» на выставке-форуме «Россия»

Премьерный показ ленты «Спасибо, Родная!» документального телеканала RTД и дирекции выставки достижений «Россия» состоится 8 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Герои картины — жители нашей страны, которые на несколько дней вернулись на малую родину поделиться воспоминаниями из детства и юности. В рамках показа RT также представит свой новый онлайн-кинотеатр документального кино arteldoc.tv — первую бесплатную площадку, на которой собраны фильмы со всего мира.

Премьера ленты «Спасибо, Родная!» состоится 8 декабря в 20:00 в павильоне 75 (зал деловых программ) на ВДНХ. Регистрация на показ доступна по ссылке.

«Спасибо, Родная!» — это история современной России глазами героев фильма — врачей, учителей, строителей, которые своим ежедневным трудом отвечают на вопрос: «С чего начинается Родина?» Ответ на него в фильме дадут и ведущие деятели России в сфере театра, кино, музыки и спорта. Виртуоз Денис Мацуев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), фигуристка Камила Валиева, актёр Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие звёзды на несколько дней вернутся на свою малую родину — в регионы, где родились, выросли или провели значительную часть жизни. Они поделятся воспоминаниями и откроют для себя настоящее — как за четверть века преобразились их город, регион и вся Россия в целом.

После показа фильма зрители смогут обсудить его с автором Дмитрием Хрусталёвым, режиссёром Екатериной Кожакиной, руководителем документального вещания RT Екатериной Яковлевой, а также с героями ленты.

В рамках показа фильма «Спасибо, Родная!» состоится презентация нового онлайн-кинотеатра документального кино arteldoc.tv, запущенного телеканалом RT. Это первая бесплатная площадка, на которой собраны документальные ленты со всего мира. Сейчас к просмотру доступно более 500 кинолент на русском и английском языках. Это фильмы RT, коллекция MovieStart, фильмы «Петербургского дневника», независимых российских документальных киностудий и документалистов стран Азии и Африки.

Онлайн-кинотеатр документального кино arteldoc.tv

За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более 1 тыс. документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспонент. Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве, с момента открытия её посетили уже более 2 млн человек.