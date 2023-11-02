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Промо о миссии к Луне и 13-летии RT на испанском завоевали золото премии «Медиабренд»

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Проморолики, приуроченные к 13-летию телеканала RT на испанском и первой российской миссии на Луну, завоевали золото в двух категориях премии «МедиаБренд». Всего работы RT получили шесть наград.  
Промо о миссии к Луне и 13-летии RT на испанском завоевали золото премии «Медиабренд»

    Золота в номинации «Лучший дизайн в роликах» удостоено совместное с «Роскосмосом» промо «Луна-25», созданное с помощью нескольких нейросетей. В нем показано, как в будущем могут выглядеть квартиры на Луне. Первое место в категории «Лучшая типографика (статика или моушн)» занял ролик к 13-летию телеканала RT на испанском. В нем собраны яркие кадры героев, которые появлялись на канале за все время его вещания.

    Второе место в номинации «Лучший дизайн в роликах» занял проморолик RT на испанском «RT в социальных сетях», который напоминает зрителям, что весь контент телеканала доступен онлайн. Кроме того, промо RT к 22 июня — Дню памяти и скорби — завоевало серебро в категории «Лучшая типографика (статика или моушн)». По мотивам легендарной песни Василия Лебедева-Кумача «Священная война» с помощью нейросети был создан визуальный ряд.

    Оформление спецэфира RT и «Роскосмоса» о запуске межпланетной автоматической станции «Луна-25» «Луна-25: курс на южный полюс» получило серебро в номинации «Лучший дизайн проекта в digital-среде».

    Вступительный титр к документальному фильму о продовольственном кризисе в странах Африки занял третье место в категории «Лучшие титры фильма или сериала».

    В прошлом году проект RT под названием «Оформление освещения выборов в Госдуму 2021» стал победителем в категории «Лучшая типографика (ТВ, кино & digital)».

    Российская премия «МедиаБренд», учреждённая в 2011 году, присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна.

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