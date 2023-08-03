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Документальный фильм RT завоевал международную премию Walk The Doc

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RT
Фильм документального телеканала RTД стал победителем малайзийского фестиваля Walk The Doc 2023. Премия отмечает работы, посвящённые экологии, защите природы и путешествиям.
Документальный фильм RT завоевал международную премию Walk The Doc

    Фильм RTД «Чумработницы. Как живут женщины в семьях оленеводов» (английская версия — Tundra Wonder Mums) одержал победу в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» (Best Feature Documentary). Лента рассказывает о женщинах, которые в суровых условиях тундры занимаются домашним хозяйством и ведут быт своего кочевого семейства.

    Церемония вручения наград Walk The Doc 2023 состоялась в завершение одноимённого фестиваля, который проходил на острове Лангкави на северо-западе Малайзии с 1 по 3 августа. В рамках фестиваля режиссер RTД Артём Воробей провёл мастер-класс по созданию документальных фильмов. Также состоялся показ фильма «Большая гонка. Наперегонки со стихией» (Hot Race. Cold Dogs) о самой длинной в мире гонке на собачьих упряжках в условиях Крайнего Севера.

    С момента выхода в эфир в 2011 году телеканал RTД выпустил более 1 тыс. документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фильмы RTД завоевали десятки международных наград и собрали миллионы просмотров в соцсетях.

    RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT. В эфире канала — документальные фильмы и сериалы, специальные программы, интервью и общественно-политические ток-шоу. Фильмы RTД посвящены важным политическим и социальным проблемам, они рассказывают о научных достижениях, жизни и традициях в разных уголках России и мира.

    Международный фестиваль документального кино Walk The Doc проводится при поддержке Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (Asia-Pacific Broadcasting Union, ABU).

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