ПМЭФ-2023: RT и «Нацприоритеты» запустят курс по научно-популярной журналистике

Школа RT запустит курс по научно-популярной журналистике в рамках Десятилетия науки и технологий. Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина заключили соглашение о сотрудничестве 15 июня на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» создаст просветительский онлайн-курс для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями.

«Через образовательные проекты RT уже прошли сотни молодых журналистов и студентов. Но проект, в который мы вступаем сегодня, лежит в совершенно новой для нас области. Этот проект не мог бы состояться, если бы в его разработке и реализации не приняла самое активное участие АНО «Национальные приоритеты», — отметил генеральный директор телеканала RT Алексей Николов.

Участники онлайн-курса смогут прослушать лекции по созданию текстов и видео, ведению социальных сетей, формированию личного бренда и популяризации науки и технологий от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих, журналистов, учёных.

«Надеемся, что наш совместный курс со Школой RT поможет его участникам научиться понятно объяснять сложные научные явления, интересно рассказывать о современных разработках и достижениях российских учёных, а также позволит им запустить собственные научно-популярные проекты», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Подробности о сроках проведения, содержании курса, лекторах и призах станут известны 22 июня 2023 года на мастер-классе в парке искусств «Музеон» в Москве.

RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу «ТВ- и онлайн-журналистика» стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже свыше 1 тыс. человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.

2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Его основные цели — привлечение молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий — на сайте наука.рф.