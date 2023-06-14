Входящее в телесеть RT международное агентство видеоновостей Ruptly проведёт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сессию о медиабизнесе в России. В 2023 году Ruptly, удостоенное многих престижных международных премий, отмечает десять лет с момента своего создания.

«В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей. История Ruptly — это история успешного преобразования стартапа в профессиональное мировое медиаагентство, без которого сейчас невозможно представить полную информационную картину в России и за рубежом. Это стало возможным благодаря не только оперативному освещению ключевых событий и историй, оказавшихся вне поля зрения зарубежных СМИ, но и за счёт собственной разработки инновационных технологий в области верификации и доставки контента, а также видеостриминга», — сказала руководитель Ruptly Динара Токтосунова.

Ruptly 10 лет: видеоагентство проведёт на ПМЭФ сессию о развитии медиабизнеса в России

Сессия Ruptly «Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий» пройдёт 15 июня в рамках ПМЭФ.

В дискуссии, помимо главы Ruptly Динары Токтосуновой, участие примут главный технический директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Карев, директор по диджитал-стратегии и цифровым продуктам компании Gallery Марина Сурыгина, генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий, вице-президент по технологиям и разработке, главный технический директор VK Александр Тоболь и директор по цифровому развитию ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Максим Чагин. Представители индустрии обсудят, как повысить устойчивость медиакомпаний за счёт использования отечественных технологий, а также какие сервисы и продукты необходимо развивать, чтобы обезопасить своих клиентов от возможных сбоев в будущем.

С момента своего запуска в 2013 году агентство Ruptly стало одним из основных источников видеоматериалов как для крупных вещательных сетей, так и для онлайн-платформ и блогеров. Сегодня клиентами Ruptly являются более 2300 медиакомпаний из более чем 120 стран. Видео Ruptly использовались в эфире и на онлайн-порталах CNN, NHK, Al Jazeera, NBC, CGTN, Mail Online, VICE и других мировых СМИ.

Ruptly единственным в мире сняло момент ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне в 2019 году. Кадры показали крупные мировые СМИ, включая BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian. В 2020 году Ruptly вело прямую трансляцию из Бейрута, где произошёл мощный взрыв, а также показывало кадры акций протеста сторонников движения Black Lives Matter в США.

Агентство награждено престижными премиями в сфере онлайн-журналистики — The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года», золотом Shorty Awards за освещение протестов «жёлтых жилетов» во Франции в прямом эфире, золотом премии Digiday за «лучшее использование прямых трансляций через платформу Ruptly Live», а также призом бизнес-премии German Stevie за «лучшую видеоплатформу для медиа в категории «Лучший продукт».