Russia Beyond назвал победителей конкурса «Россия: 85 приключений»  

Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, определило победителей конкурса «Россия: 85 приключений». В рамках проекта собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны, на основе которой будет снят документальный фильм о России.

Победителями стали работы из Санкт-Петербурга, Перми и Томска, Свердловской и Мурманской областей, Краснодарского и Хабаровского краёв, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторы роликов предлагают познакомиться с Петербургом Достоевского, посмотреть на Геленджикскую бухту с высоты птичьего полёта, увидеть Северный Ледовитый океан, побывать в Каменном городе и многое другое.



«За год работы наш проект вдохновил десятки тысяч людей на приключения в самых разных, непохожих друг на друга регионах России. Приятно видеть работы участников конкурса, которые захотели поделиться своими впечатлениями с нашей аудиторией. Ролики сняты в разных регионах, но все соответствуют духу приключений, которые мы хотели передать нашим проектом», — говорит главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

Работы призёров и другие ролики можно посмотреть на сайте — https://ru.rbth.com/85adventures/challenge.

Победители получат подарки с символикой конкурса «Россия: 85 приключений», а также призы от партнёров проекта.

Генеральным партнёром проекта «Россия: 85 приключений» выступает Министерство культуры России. Также партнёрами стали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания «Автодор», РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект «Это моя земля», Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure».

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