Документальные фильмы RT покажут в Москва-Сити и на «Красном Октябре»

Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel. Первые закрытые кинопоказы пройдут в московском деловом центре «Москва-Сити» и в арт-пространстве «Красный Октябрь» в июле и августе.

Клуб ARTel покажет лучшие документальные фильмы телеканала RT, снятые по всему миру, в том числе в горячих точках, а также ленты победителей конкурса неигрового кино aRTel.doc. После просмотра зрители смогут задать вопросы авторам и героям фильмов. Расписание и регистрация доступны по ссылке.

14 июля программу клуба откроет премьерный показ фильма «История ненависти», в котором историки и писатели рассуждают о русофобии от Петра I до наших дней.

Также в июле и августе участники документального клуба RT смогут посмотреть фильмы «Я живой» — о добровольцах, которые едут в зону боевых действий на Донбассе, чтобы помогать мирным жителям, «Культурный фронт» — о поэтах, певцах и музыкантах, воодушевляющих своим творчеством бойцов на линии фронта, и «Шри-Ланка. Остров выживания» — об островном государстве, переживающем тяжелый топливный кризис.

Документальные фильмы RT неоднократно становились призёрами российских и международных премий, в том числе престижного конкурса New York Festivals, премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards и российской премии «Страна».

Показы фильмов в рамках клуба документального кино ARTel будут проходить на площадках, предоставленных группой компаний «ЛЕТИМ».