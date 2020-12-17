«МКБ Инвестиции» объявляет о досрочном закрытии книги заявок для акций «Детский мир»

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ООО «МКБ Инвестиции» объявляет о досрочном закрытии книги заявок для акций ПАО «Детский мир» для «Галф Инвестментс Лимитед» (Gulf Investments Limited) на Московской бирже.
«МКБ Инвестиции» объявляет о досрочном закрытии книги заявок для акций «Детский мир»
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Заявки (в том числе поданные в НРК) были акцептованы в отношении приобретения 25% от общего количества акций, приглашения больше не принимаются и не акцептуются.

Расчёты по всем акцептованным заявкам завершены в соответствии с правилами Московской биржи, а в части заявок, поданных в НРК-Р.О.С.Т., — в соответствии с условиями меморандума.

«В рекордно короткие сроки, всего за два дня, мы получили более 2,3 тыс. заявок от широкого круга как российских, так и иностранных инвесторов, собрав необходимое количество акций. С учётом акцепта необходимого количества заявок мы приняли решение досрочно остановить приём. Выражаем благодарность Московской бирже, на инфраструктуре которой была обеспечена простая и доступная для инвесторов процедура», — отметила начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ Рита Рубежная.

Подача заявок на продажу акций осуществлялась в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки». Цена приобретения одной акции была установлена в размере 160 рублей.

Размер стандартного лота равен одной акции. Величина шага цены в режиме торгов установлена равной 0,02 рубля.

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