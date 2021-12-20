Новая индустриализация: Воронежский регион войдёт в список лидеров через два года

Год назад губернатор воронежской области Александр Гусев запустил программу «Новая индустриализация». Цель проекта — вернуть региону статус одного из главных индустриальных центров страны. Реализовать эту масштабную задачу предполагается с помощью развития ряда преференциальных территорий, в первую очередь особой экономической зоны «Центр».

Согласно основной заявленной задаче проекта, Воронежская область должна войти в двадцатку регионов — лидеров по промышленному производству (на текущий момент регион находится на 28-й позиции общероссийского рейтинга). Способствовать реализации программы будут предполагаемый рост объёмов обрабатывающего производства с 505,9 до 780 млрд рублей в год и появление 20 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, запланировано развитие инфраструктуры уже действующих преференциальных территорий, создание площадок для размещения производств и поиск новых инвесторов, в том числе зарубежных.

Индустрия побеждает коронавирус

Впрочем, приоритет при поиске инвестиций отдаётся всё-таки отечественным компаниям: только в этом году особая экономическая зона «Центр» приобрела трёх значимых резидентов. Это предприятие по изготовлению сушильного и зернообрабатывающего оборудования ООО «Завод «АгроТехМаш», ООО «РУССКАЯ ОЛИВА», занимающееся переработкой амаранта, и Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов, предполагающий наладить экологически чистое производство звуковых, тепловых и пожароизоляционных материалов из базальтового волокна.

Только эти три инвестора привнесут в экономику региона около 18 млрд рублей. Кстати, о заинтересованности бизнеса в расширении программных проектов можно судить и по общему объёму инвестиций: на текущий момент в уставной капитал в рамках функционирования индустриальных зон уже вложено около 50 млрд рублей, тогда как изначально запланированный финансовый объём не превышал 41,2 млрд рублей. При общем количестве 6887 рабочих мест в индустриальных зонах на долю трёх последних резидентов ОЭЗ приходится не менее 650 новых.

© Пресс-служба губернатора Воронежской области

Продвижение программы не останавливает даже такое существенное препятствие, как пандемия коронавируса. По предварительным данным, в рамках проекта «Новая индустриализация региона» объекты инженерной и транспортной инфраструктуры в особой экономической зоне «Центр» продолжают развитие, поскольку для выполнения поставленных бизнес-задач созданы все необходимые технологические условия: от создания необходимых мощностей водоснабжения и канализации до постройки новых автомобильных дорог и создания трансформаторной подстанции.

Необходимые условия роста

На текущий момент в особой экономической зоне работают восемь предприятий. В 2022 году, как ожидают власти, эта преференциальная территория будет полностью задействована для выполнения программных задач. Кроме того, продолжает расширяться и соседняя промышленная зона — индустриальный парк «Масловский». Тут полностью развёрнута работа 19 организаций, их общие инвестиции в промышленность Воронежской области составляют 24 млрд рублей.

Также в ближайшее время будут улучшены условия для ведения бизнеса на территории промышленных площадок. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уже добился выделения региону 8,4 млрд рублей в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов, и более 1,5 млрд рублей из них будут направлены на строительство объектов в особой экономической зоне «Центр».

В ближайших планах властей региона — создание новых территорий с особым экономическим режимом: расширение территории индустриального парка «Масловский», создание ИП «Панинский» (со специализацией «агропромышленное производство»), ИП «Подгоренский» (производство строительных материалов), ИП «Борисоглебский» (с широкой специализацией) и ИП «Богучарский».

Комментируя условия создания новых индустриальных парков, глава региона Александр Гусев отметил, что работа проводится поступательно, задачи просто количественно наращивать технопарки нет. «Хорошо, когда у нас есть якорный инвестор и перспективы развития площадок. Тащить инфраструктуру в чистое поле — экономическое безумие. Поэтому мы будем сначала оценивать наличие заинтересованного инвестора, который генерировал бы налоговые поступления, покрывающие наши затраты. Если что-то не срастается, работаем дальше, чтобы появились такие резиденты, которые смогли бы дать нам окупаемость», — пояснил Александр Гусев.

Губернатор добавил, что задачи по развитию ИП «Масловский» и ОЭЗ ППТ «Центр» остаются приоритетными. «Но 250—500 Га — это предельная площадка, и концентрировать всё в одном месте было бы неправильно. Как только мы определимся с параметрами новых площадок, будем в течение пяти лет искать соответствующее место для нового крупного размещения предприятий», — отметил глава Воронежской области.