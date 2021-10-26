Путь на первое место: китайская корпорация стала лидером в международном рейтинге ENR

China State Construction была первой китайской строительной корпорацией, вышедшей на российский рынок. CSCEC всегда следовала стратегическим направлениям двух стран и инвестиционной ориентации, создавая «визитную карточку представителя китайских компаний» и добавляя к городским ландшафтам такие построенные руками CSCEC здания, как китайский деловой центр «Парк Хуамин» в Москве, «Стокманн Невский центр» в Санкт-Петербурге и гостиница «Хрустальный тигр» во Владивостоке.

China State Construction Engineering Corporation является одной из крупнейших в мире инвестиционно-строительных корпораций — 13-е место в рейтинге Fortune Global 500 в 2021 году и 1-е место среди 250 крупнейших строительных компаний мира в международном рейтинге ENR.

От заводов до высотных зданий

В этом году исполняется 15 лет со дня основания ООО «КитайСтрой», что свидетельствует о решимости CSCEC продолжать развитие на российском рынке. С одной стороны, CSCEC активно участвует в проектах стратегического сотрудничества между двумя странами в области энергетики, таких как строительство Амурского газохимического завода, совместно разрабатываемого СИБУРом и Sinopec. Кроме того, активно исследуются перспективы на рынке жилищного строительства.

CSCEC работает и развивается в России с 2006 года и осуществляет свой бизнес через дочернюю структуру ООО «КитайСтрой». Во время строительства ТЦ «Стокманн Невский центр» CSCEC выиграла первую в Европе зарубежную Лубаньскую премию Китая (высшая награда в строительной сфере в Китае). Команда строителей делового центра «Парк Хуамин» также заслужила награду Мосгосстройнадзора «Лучший строительный объект года» (парк введут в эксплуатацию в октябре этого года).

© CSCEC

Три месяца назад CSCEC подписала культурный проект федерального значения — Музейный и театрально-образовательный комплекс во Владивостоке. Также CSCEC участвует в тендере на строительство 444-метрового жилого комплекса на участке №1 в Москве как ведущее предприятие, построившее 90% высотных зданий Китая выше 300 метров.

На следующем этапе развития CSCEC ответит на призыв правительства Китая к «здоровому и устойчивому развитию экономики»: рассмотрит новую модель сотрудничества EPC + F и предпримет попытку в области строительства инфраструктуры чистой энергии в рамках новой концепции «углеродная нейтральность».

Плоды работы поколений

С установлением всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Россией китайские компании имеют хорошие рыночные перспективы в России. CSCEC планирует долгосрочное развитие бизнеса в России, углубление сотрудничества на федеральном и местном уровнях с использованием своих преимуществ во всей отраслевой цепочке: активное участие в инвестициях в местную инфраструктуру и строительство, а также профильные вложения в продвижение экономического и социального развития России.

China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) была официально создана в 1982 году и спустя несколько поколений напряжённой работы руководства компании и персонала стала крупнейшим строительным предприятием Китая. На сегодняшний день China State Construction Engineering Corporation — крупнейший международный подрядчик, занимающий первое место в мире по строительству жилья, одно из крупнейших предприятий в мире с самым большим объёмом работы по переработке отходов.

В 2020 году стоимость контрактов, подписанных CSCEC, составила 3,199 трлн юаней. Компания заняла 13-е место в рейтинге Fortune Global 500 в 2020 году и первое место в рейтинге Brand Finance Global 50, получила кредитный рейтинг A в трёх международных основных рейтинговых агентствах — S&P, Moody's и Fitch. Компания продолжает поддерживать наивысший в отрасли глобальный кредитный рейтинг, конкурентоспособность и влияние бренда на рынке продолжают расти, лидирующие позиции в отрасли укрепляются.

Деятельность CSCEC охватывает более 100 стран и регионов по всему миру, а её бизнес-интересы включают такие сферы, как инвестиции в недвижимость, строительство (жильё, инфраструктура, коммерческая недвижимость), проектно-изыскательские работы по новым направлениям (зелёное строительство, энергосбережение, защита окружающей среды, электронная коммерция). В Китае CSCEC построено более 90% небоскрёбов выше 300 метров, 3/4 ключевых аэропортов, 3/4 стартовых площадок для запусков спутников, 3/4 городских коммуникационных туннелей и половина всех атомных электростанций. Каждый 25-й житель Китая живёт в доме, построенном CSCEC.