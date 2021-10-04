В Дубае завершился грандиозный X Международный фестиваль InClassica

С 28 августа по 26 сентября 2021 года в ОАЭ прошёл X Международный музыкальный фестиваль InClassica. Программа фестиваля, продолжавшегося 30 дней, поражает списком выдающихся имён. 37 знаменитых солистов, семь симфонических оркестров и 11 дирижёров стали участниками музыкального праздника в Дубае. Организаторами выступили Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC) и SAMIT Event Group. Площадками фестиваля стали Дубайская опера и многофункциональный комплекс Coca-Cola Arena.

Впервые в ОАЭ собралось такое количество звёзд классической музыки одновременно. В основных концертах фестиваля выступили скрипачи Дэниэл Хоуп, Сергей Догадин, Максим Венгеров, Сергей Хачатрян, Гил Шахам, Даниэль Лозакович; пианисты Денис Мацуев, Михаил Плетнёв, Андрей Гугнин, Рудольф Бухбиндер, Денис Кожухин, Фазил Сай; виолончелисты Гэри Хоманн, Александр Князев, Миша Майский и другие исполнители. Мастерство вокального искусства продемонстрировали публике сопрано Фатьма Саид и Кармен Джаннтаззио, а также тенор Джозеф Каллея.

Десять лет под знаком классики

Сразу две серии концертов — в начале InClassica и в конце — дал Российский национальный оркестр. Кроме РНО на сцену фестиваля вышли ещё шесть симфонических оркестров: Иерусалимский симфонический, Мальтийский филармонический, Словацкий филармонический, Калининградский симфонический, а также Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца и Государственный симфонический оркестр Армении.

По-настоящему звёздный состав представлял собой и список дирижёров: в разные дни на протяжении фестиваля место за пультом занимали Михаил Плетнёв (Россия), Дмитрий Яблонский (США/Израиль/Испания), Гергей Мадараш (Венгрия), Александр Сладковский (Россия), Майкл Френсис (Великобритания/США), Сергей Смбатян (Армения), Мариус Стравинский (Великобритания), Дэниэл Райскин (Россия/Нидерланды), Феликс Коробов (Россия) и другие.

«Наш фестиваль мы также называем музыкальной обсерваторией — имея в виду то количество звёзд, которые принимают в нём участие. В эти непростые времена, которые переживает всё музыкальное сообщество, мы провели колоссальную работу и не только сохранили фестиваль, но и значительно увеличили юбилейный выход — по длительности, по объёму, по количеству выдающихся имён. InClassica, безусловно, собрал самых ярких звёзд классической сцены и стал одним из самых грандиозных событий в музыкальном мире», — отметил президент EUFSC Константин Ишханов.

© Алексей Молчановский

Сроки фестиваля, а также внушительный список известных солистов позволили сформировать интересную и разнообразную программу, в которой каждый гость нашёл произведения своего любимого композитора. На фестиваля прозвучали сочинения И. С. Баха, П. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева, М. Бруха, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, М. Равеля, Л. Бетховена, Дж. Верди, А. Дворжака, А. Хачатуряна, К. Сен-Санса, Д. Шостаковича, И. Стравинского, Б. Бартока и других. Наряду с сочинениями классических авторов в рамках InClassica было представлено творчество композитора — резидента фестиваля —Алексея Шора.

Завершился фестиваль грандиозным концертом, в котором выступили пианист Денис Мацуев и Российский национальный оркестр под управлением Александра Сладковского. Музыканты представили программу русской музыки, в которой прозвучали произведения С. Рахманинова и П. Чайковского.

© Алексей Молчановский

«Это особенный вечер для меня. Третий концерт для фортепиано Сергея Рахманинова я играл свыше 200 раз по всему миру и каждый раз — как впервые. Это визитная карточка не только моя, но и русской культуры, репертуара пианистов. Я очень рад, что здесь прошёл такой фестиваль. Я всех вас поздравляю. Это замечательно — начинать что-то новое в новом месте. Желаю здоровья и хорошей музыки. Потому что хорошая музыка — лучшая вакцина в мире», — отметил народный артист России, пианист Денис Мацуев.

Важной частью фестиваля InClassica стала масштабная образовательная программа: с 4 по 23 сентября в Дубае прошла Ближневосточная академия классической музыки, в которой приняли участие более 120 молодых музыкантов из ОАЭ, России, Германии, Франции, Италии, Австрии, Мексики, Катара, Ирана, Венгрии, Ливана, Испании, Швейцарии, Англии, Словении, Японии, Вьетнама, Аргентины и других стран. Занятия с учениками провели именитые педагоги из высших музыкальных учебных заведений: Павел Гилилов (Германия/Австрия), Дмитрий Алексеев (Великобритания), Джулиано Маццокканте (Италия), Борис Кушнир (Австрия), Павел Верников (Израиль/Швейцария), Александр Рамм (Россия) и многие другие.

«У меня были ученики разных возрастов и уровней. И очень молодые, и такие почти состоявшиеся художники, которым, тем не менее, выгодно получать новые импульсы. Обучение — это бесконечный путь развития в искусстве. Например, я тоже постоянно учусь. Я очень люблю преподавать и всегда рад поделиться своим опытом с молодыми музыкантами. Студенты думают, что я их учу, но на самом деле я учусь у них, накапливаю опыт, и часто они приносят мне какие-то неожиданные находки», — сообщил профессор Павел Гилилов.

Помимо занятий с педагогами, лучшие ученики Академии выступили в серии дневных концертов, в которых вышли на сцену и известные солисты: скрипачи Никита Борисоглебский, Гайк Казазян, Сергей Догадин, Андрей Баранов, пианисты Констанса Принчипе, Андрей Гунгин, альтист Дэвид Аарон Карпентер и многие другие. Концерты проходили в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении и Калининградского симфонического оркестра. Дирижёрами выступили Феликс Коробов, Илья Норштейн, Джузеппе Бруно, Алексей Ньяга, Михаил Кирхгофф, Конрад ван Альфен, Оливер Ведер и другие.

X Международный фестиваль InClassica был перенесён с Мальты, где он проходил с 2011 года, в Дубай в связи с ковидными ограничениями. По этой же причине место проведения сменили Академия классической музыки и ещё один проект Европейского фонда поддержки культуры — II Международный конкурс молодых пианистов СLASSIC PIANO. Конкурс прошёл с 15 августа по 4 сентября. В жюри CLASSIC PIANO были приглашены композиторы, педагоги высших музыкальных заведений и звёзды классического искусства. Среди них ректор Московской консерватории Александр Соколов (Россия), Директор Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Михаил Хохлов (Россия), Почётный профессор Парижской консерватории Мишель Берофф (Франция), профессор Московской консерватории Владимир Овчинников (Россия), композитор Георгс Пелецис (Латвия), профессор Королевского колледжа музыки в Лондоне Дмитрий Алексеев (Великобритания), художественный руководитель международной школы «Cenacolo della Musica» Джулиано Маццокканте (Италия), Профессор Зальцбургского Моцартеума Павел Гилилов (Германия-Австрия), доцент кафедры фортепиано Католического университета Америки в Вашингтоне Никита Фитенко (Россия-США), профессор фортепиано Королевской консерватории Антверпена Сергей Эдельман (Бельгия), профессор фортепиано Венского университета музыки и искусства Ян Йирачек фон Арним (Германия), заведующая кафедрой фортепиано Университета искусств Чуге в Сеуле Хэ Ён Ким (Южная Корея), руководитель музыкальной школы Бухманн-Мехта в Тель-Авиве и основатель ансамбля MultiPiano Томер Лев (Израиль), заведующая кафедрой фортепиано Музыкальной академии в Быдгоще Ева Паблоцка (Польша) и президент Columbia Artists Music LLC (CAMI Music) Жан Жак Сесброн (США).

Первое и второе место в конкурсе заняли пианисты из России — Мирослав Култышев и Виктор Маслов соответственно. В музыкальном состязании приняли участие 70 человек из более 20 стран.